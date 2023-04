Ekipa sprzątająca Transport for Wales (TfW) spotyka się codziennie o 20:00 na stacji kolejowej Carmarthen, by przygotować się do pracy. Jedna z zatrudnionych tam osób niedawno obchodziła 80. urodziny - i po ćwierć wieku sprzątania wagonów nie zamierza przestać.

William Gwyn Thomas, który był hodowcą bydła mlecznego w Lampeter, czyści pociągi już od 25 lat. Zaczął, gdy był 55-latkiem. Gwyn - bo tak każe się nazywać - pracuje z zespołem, który sprząta od 18 do 26 wagonów w ciągu nocy.

- Nie spodziewałem się, że będę nadal pracował w wieku 80 lat - powiedział BBC. - Ale naprawdę to kocham i skończę, kiedy będę gotowy i kiedy poczuję, że nie jestem w stanie dalej tego robić - deklaruje starszy mężczyzna.

Reklama

Zdjęcie Gwyn przekonuje, że nie pije nic mocniejszego od piwa z lemoniadą / Transport for Wales /

Ojciec trójki dzieci, dziadek trójki wnucząt i pradziadek czwórki prawnucząt, dołączył do ekipy sprzątającej pociągi pod koniec lat 90-tych. Jak podaje Wales Online, gdy ubiegał się o nową pracę, nie sądził, że ją dostanie.

Gdy dowiedział się, że został przyjęty, był "zachwycony". - Bycie częścią zespołu Carmarthen wiele dla mnie znaczy, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowa stacja - przyznaje.

Jak być szczęśliwym w pracy? 80-latek zdradza swój sekret

Swoje długie i szczęśliwe życie zawodowe przypisuje "dobremu jedzeniu, niepiciu niczego mocniejszego niż shandy (napój alkoholowy z połączenia jasnego piwa i białej lemoniady, najczęściej w proporcji 1:1 - red.) i ograniczeniu palenia".

Pracując od 19:30 do 2:30 rano, Gwyn i jego zespół czyszczą każdy wagon od góry do dołu, w tym: kabiny, toalety, stoły i podłogi. Najgorsze zmiany według TfW to soboty, kiedy toalety mogą być "trudne", ale senior przyznał, że "bierze to wszystko na klatę".

- To irytujące, ale nie ma sensu narzekać, ponieważ taka jest praca i musimy to po prostu kontynuować - wyjaśnia Walijczyk. - Ktoś musi sprawić, by wagon znów ładnie wyglądał dla klientów - dodaje.

Kierownik ds. sprzątania TfW, Wendy Jones, i kierownik stacji Carmarthen, James Nicholas, opisali Gwyna jako "część struktury Carmarthen" - czytamy na łamach portalu BBC.

Życząc mu wszystkiego najlepszego z okazji 80. urodzin, dodali: "Standard pracy, którą Gwyn wkłada co noc, jest dla nas wszystkich prawdziwym przykładem, jak okazywać dumę ze swojej pracy".