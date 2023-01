39-latka wyszła z domu w Nowy Rok i ślad po niej zaginął. Mąż w areszcie

Cohasset w stanie Massachusetts w USA, 1 stycznia. 39-letnia Ana Walshe, matka trójki dzieci w wieku od dwóch do sześciu lat, opuszcza swój dom między 4 a 5 rano, by dojechać na lotnisko w Bostonie i polecieć do Waszyngtonu. Lot był związany z pracą 39-latki w firmie zajmującej się nieruchomościami - precyzuje Fox News.

Nigdy nie wsiadła do samolotu

Ana Walshe nigdy jednak nie dotarła na miejsce. W środę 4 stycznia jej zaginięcie zgłosił 46-letni mąż i pracodawca kobiety. Z obu źródeł wynikało, że kontakt z kobietą urwał się w Nowy Rok. Służby potwierdziły w liniach lotniczych, że zaginiona nie wsiadła feralnego dnia do samolotu.

Reklama

Telewizja WCVB podaje, że od tego czasu nieaktywne pozostają telefon i karty kredytowe Any. Z relacji mediów wynika, że zakrojone na szeroką skalę poszukiwania nie przyniosły żadnych efektów. W akcję zaangażowały się setki policjantów i żołnierzy, sprowadzono również nurków, którzy przeszukiwali okoliczny strumień.