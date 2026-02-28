Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael uderzyły w Iran [RELACJA NA ŻYWO]
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu, które cytuje agencja Reutera, przekazało oficjalnie, że "USA i Izrael zaatakowały szereg celów wojskowych i obronnych, a także infrastrukturę cywilną w różnych miastach naszego kraju".
Irańskie MSZ przekazało, że "ponowna agresja wojskowa zdarzyła się w czasie, w którym Iran i USA były w trakcie procesu dyplomatycznego".
Pomoc, którą obiecał Irańczykom prezydent USA Donald Trump, w końcu nadeszła - powiedział w opublikowanym w internecie nagraniu syn ostatniego szacha Iranu Cyrus Reza Pahlawi. - To my musimy jednak doprowadzić tę sprawę do końca, stoczyć ostateczną bitwę - dodał.
- To interwencja humanitarna. Jej celem jest wyłącznie reżim, nie kraj, nie cywile. Ostateczna wygrana powinna jednak nadejść dzięki nam. To my musimy stoczyć tę ostateczną bitwę. To czas ponownego wyjścia na ulice - wezwał Pahlawi w sobotę na Instagramie.
- Islamski reżim upada. Moja wiadomość do sił bezpieczeństwa jest jasna: obiecaliście chronić ludzi i Iran, nie Islamską Republikę. To wasz obowiązek - bronić narodu, a nie tych, którzy go ciemiężą. Dołączcie do ludzi i im pomóżcie. W innym wypadku będzie skończeni tak jak ten reżim - ostrzegł.
"W związku z atakiem USA i Izraela na Iran, podjąłem decyzję o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kątem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych" - przekazał Krzysztof Gawkowski.
Minister cyfryzacji dodał, że "obecnie nie obserwujemy zwiększonych działań adwersarzy ale w takich sytuacji warto zwracać szczególną uwagę na źródła informacji pojawiających się w sieci".
"Bezpieczeństwo Polek i Polaków to priorytet wspólnych działań służb państwa" - podkreślił.
- To, że do tego ataku dojdzie można było wyczuć już od pewnego czasu przez różnego rodzaju komunikaty i ostrzeżenia, by nie podróżować do Iranu. Pamiętajmy chociażby o ewakuacji części personelu amerykańskiego z ambasady w Izraelu - mówi w rozmowie z Interią dr Mateusz Kłagisz z katedra iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ekspert wskazuje również na to, co teraz może się wydarzyć.
"Żołnierze przebywający w bazach stosują obowiązujące procedury bezpieczeństwa, w tym działania ograniczające ryzyko związane z zagrożeniami pośrednimi, takimi jak ostrzał rakietowy oraz ataki z użyciem bezzałogowych statków powietrznych" - przekazało Dowództwo RSZ.
"Rozmieszczenie personelu odbywa się zgodnie z planami ochrony sił (Force Protection), a infrastruktura bazowa zapewnia wymagany poziom zabezpieczenia" - dodano w komunikacie.
"W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Jak dodano, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych "utrzymuje stały kontakt z dowódcami Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w rejonie operacyjnym".
Prezydent Nawrocki: Pozostaję w łączności z sojusznikami NATO
"Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA" - przekazał prezydent Karol Nawrocki.
"Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym dyplomatom i żołnierzom naszych kontyngentów wojskowych. Pozostaję w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa" - dodał.
USA i Izrael atakują Iran. Media o "planie kilkudniowego uderzenia"
Armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi - poinformowała w sobotę telewizja CNN, powołując się na anonimowe źródła.
Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.
Flightradar pokazał, jak wygląda przestrzeń powietrzna nad Iranem po uderzeniu USA i Izraela.
Kłęby dymu nad irańskimi miastami po ataku USA i Izraela na kraj.
"Po porannym ataku Izraela i USA na Iran na bieżąco otrzymujemy i analizujemy informacje od szefów wojskowych placówek dyplomatycznych, szczególnie z Izraela i USA. Działają także odpowiednie służby mające najnowsze informacje i analizujące dalsze scenariusze zdarzeń" - przekazał szef polskiego MON.
Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, ze "nasi żołnierze w PKW Irak i PKW Liban obserwują wraz z sojusznikami sytuację i działają wg podwyższonych zasad bezpieczeństwa".
Binjamin Netanjahu wydał oświadczenie. "Stworzymy warunki"
Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział, że wspólny atak USA i Izraela na Iran, "stworzy warunki, w których dzielny naród irański będzie mógł wziąć swój los we własne ręce".
- Nadszedł czas, aby wszystkie grupy społeczne w Iranie zdjęły jarzmo tyranii z reżimu i stworzyły wolny i miłujący pokój Iran – powiedział Netanjahu.
PLL LOT odwołał wszystkie rejsy do oraz z Izraela - poinformował rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.
Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.
"Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane" – napisał na platformie X Moczulski.
Przedstawiciel władz amerykańskich powiedział telewizji CNN, że ataki na Iran są skoncentrowane na celach militarnych, odmówił jednak podania szczegółów.
Inny rozmówca stacji podał, że celem jest odpowiedź na zagrożenie militarne ze strony Iranu oraz ochrona sił amerykańskich.
Premier Izraela Binjamin Netanjahu przekazał, że rozpoczęli operację, "by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony irańskiego reżimu".
Donald Tusk: Obecnie obywatele Polski są bezpieczni
"W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - przekazał w sieci Donald Tusk.
Szef polskiego rządu dodał, że odebrał meldunki MON i MSZ.
Z Iranu w kierunku Izraela wystrzelone zostały rakiety.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił z kolei, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi.
Zapewnił też, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Trump wezwał również naród irański do przejęcia władzy w kraju.
Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran – poinformowała agencja Reutera za amerykańskim urzędnikiem, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości.
Źródło we władzach Izraela podało, że decyzja w sprawie terminu ataku zapadła tygodnie temu.
Armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia - poinformowała agencja Reutera.
Urzędnik irański powiedział Reutersowi, że nie ma go w mieście.
Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła w sobotę "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters.
Chwilę wcześniej rząd przekazał, że przeprowadził prewencyjny ataku na Iran.
Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran - poinformował rano minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju".
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 09:20
W sobotę rano Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że jego kraj "rozpoczął poważne operacje wojskowe" w Teheranie. Iran z kolei zapowiedział odwet.