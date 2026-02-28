Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael uderzyły w Iran [RELACJA NA ŻYWO]

- To, że do tego ataku dojdzie można było wyczuć już od pewnego czasu przez różnego rodzaju komunikaty i ostrzeżenia, by nie podróżować do Iranu. Pamiętajmy chociażby o ewakuacji części personelu amerykańskiego z ambasady w Izraelu - mówi w rozmowie z Interią dr Mateusz Kłagisz z katedra iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.



