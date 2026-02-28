W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono też stan wyjątkowy w całym kraju. Następnie Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran. Iran rozpoczął odwet i wystrzelił rakiety w kierunku Izraela.

"To kolejny akt w dramacie"

- To czego jesteśmy świadkami to jest kolejny akt w dramacie, który nazywa się napiętymi relacjami pomiędzy Iranem a jego dwoma głównymi, czyli Izraelem i Stanami Zjednoczonymi; w dramacie, który rozgrywa się od 47 lat - zauważa dr Mateusz Kłagisz z katedra iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- To jest nowy akt, w tym sensie, że byliśmy już jego świadkami przecież w zeszłym roku w postaci dwunastodniowego konfliktu nazwanego wojną irańsko-izraelską, który dla Izraela skończył się zwycięstwem. Wyszedł on z niego w zdecydowanie lepiej niż sam Iran, bo ta wojna ukazała słabość republiki islamskiej. Przede wszystkim słabość militarną, jak i zachęciła do podobnych akcji w przyszłości przez Izrael, ale także Stanów Zjednoczonych - dodaje.

Konflikt, o którym wspomina ekspert miał miejsce w czerwcu 2025 r. Rozpoczęto wtedy zmasowane bombardowanie irańskich celów związanych z programem nuklearnym. Głównym celem ataku Izraela był podziemny zakład wzbogacania uranu w Fordo.

Atak Izraela na Iran. Dlaczego teraz?

Dlaczego do ataku Izraela na Iran doszło teraz? - W pewnym sensie, niektórzy przedstawiciele społeczeństwa irańskiego oczekiwali podobnej akcji miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu, kiedy przez Iran przetaczała się fala protestów grudniowo-styczniowych spowodowanych problemami ekonomicznymi, ale które zyskały szybko taki wymiar ideologiczno-polityczny - ocenia dr Kłagisz.

- Przypominam również, że trwają negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dotyczące programu nuklearnego, w którym Stany Zjednoczone wyraźnie żądają od Iranu wstrzymania wszelkich prac, które dorowadziłby do wyprodukowania przez ten kraj bomby atomowej. W pewnym sensie można powiedzieć, że ten atak to pokazanie siły przez Izrael i Stany Zjednoczone, pokazanie Iranowi, że nie jest w cale takim mocnym partnerem i nie może mówić z pozycji siły w kontekście prowadzonych negocjacji - wyjaśnia naukowiec.

- To jest też zmiękczanie Iranu i pokazywanie mu, że nie uzyska on pożądanego poziomu rozwoju technologicznego, który pozwalałby mu na wyprodukowanie bomby atomowej. Chociaż też trzeba podkreślić, że Iran podkreśla cały czas, że nie jest to jego głównym celem. Jego głównym celem jest rozwój pokojowej energetyki atomowej - dodaje.

Izrael-Iran. Dlaczego atak prewencyjny?

Ekspert wyjaśnia także dlaczego uderzenie Izraela na Iran nazywane jest "prewencyjnym".

- Cały czas w narracji izraelsko-irańskiej mówi się, że to Iran będzie tym państwem, które wymaże Izraela z mapy świata. Izraela traktuje to jak pogróżki od wielu lat i wykorzystując narrację Iranu, traktuje swoją akcję jako prawo do ochrony własnych granic i własnego istnienia. W tym sensie prewencyjnym, by uniemożliwić republice islamskiej podjęcie pewnych działań, które uderzałyby w bezpieczeństwo Izraela - tłumaczu.

- Nie chcę mówić, w jakim kierunku to pójdzie. Sądzę, że za kilka dni się zakończy, bo nie chodzi o to, aby wciągać się w jakiś długotrwały konflikt. Bo te ataki są atakami punktowanymi na konkretne cele, czyli zniszczenie lub uszkodzenie konkretnej infrastruktury. W tym momencie atak ma wymiar ideologiczny i propagandowy, aby pokazać Iranowi, że nie jest bezpiecznym państwem, które byłoby w stanie uchronić swoich najważniejszych decydentów przed atakiem z zewnątrz. - dodaje.

