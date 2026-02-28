W skrócie Iran przeprowadził ataki odwetowe na amerykańskie bazy wojskowe w krajach Bliskiego Wschodu.

Eksplozje odnotowano między innymi w Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i Iraku.

Wcześniej Izrael i USA zaatakowały Iran w ramach operacji "Ryczący lew". Ataki wycelowane były m.in. w siedziby przywódców w Teheranie oraz w cele militarne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ramach odwetu Iran zaatakował wiele celów w państwach na Bliskim Wschodzie. Uderzenia dokonywane są przede wszystkim w amerykańskie bazy w regionie.

Agencja AFP informuje, że eksplozje słychać było w Jerozolimie oraz Tel Awiwie. Wybuchy mają mieć miejsce również w Manamie w Bahrajnie. Świadkowie, na których powołuje się Reuters twierdzą, że nad bazą amerykańskiej marynarki wojennej w Juffair w Bahrajnie unoszą się kłęby dymu. Władze Bahrajnu potwierdziły, że doszło do ataku na ich terytorium, a irańskie rakiety trafiły w amerykańską bazę.

Do eksplozji doszło również w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi - podają Reuters oraz AFP. W stolicy kraju zginęła co najmniej jedna osoba. Wybuchy słychać było również w Dubaju.

"Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały dziś jawnie zaatakowane irańskimi rakietami balistycznymi. Obrona powietrzna ZEA zareagowała z dużą skutecznością i pomyślnie przechwyciła część rakiet" - poinformował w oświadczeniu tamtejsze ministerstwo obrony i dodało, że kraj "zachowuje sobie prawo do odpowiedzi".

Niedługo później eksplozje słychać miało być także w Kuwejcie, stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, irackim Kurdystanie oraz niedaleko stolicy Kataru - Dohy. Władze Kataru informowały wcześniej o przechwyceniu irańskich rakiet za pomocą amerykańskich pocisków Patriot. Do zestrzelenia irańskich pocisków doszło również nad Jordanią oraz Kuwejtem.

Izrael i USA zaatakowały Iran. Operacja "Ryczący lew"

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran, bombardując wiele celów w całym kraju w ramach operacji "Ryczący lew". "Armie Izraela i USA rozpoczęły szeroko zakrojoną i wspólną operację, mającą na celu całkowicie osłabić irański reżim terrorystyczny i z czasem wyeliminować zagrożenia dla istnienia Izraela" - przekazała izraelska armia w komunikacie.

Do wielu eksplozji doszło w Teheranie, m.in. w okolicach siedziby ajatollaha Aliego Chameneia i prezydenta Masuda Pezeszkiana. Izraelski urzędnik potwierdził w rozmowie z Reuterem, że obaj przywódcy byli celem ataku. Wcześniej irańskie media informowały, że ani Chamenei ani Pezeszkian zostali ewakuowani i są bezpieczni.

Agencja FARS podaje, że eksplozje słychać było był również w miastach Isfahan, Kom, Karadż, Kermanszah, Dezful, Chark, Ilam i Tabriz.

"Polityczny WF": Nocne SMS-y od polityków PiS INTERIA.PL