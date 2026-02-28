Bliski Wschód
Rozgorzał konflikt USA-Iran. Lista celów

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Iran rozpoczął odwet w związku z porannymi atakami przeprowadzonymi na jego terytorium przez USA i Izrael. Wybuchy słychać m.in. w Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej czy Katarze. Celem irańskich ataków są amerykańskie bazy wojskowe.

Chmura dymu unosząca się nad miastem po eksplozji, nałożona na mapę Bliskiego Wschodu ze znacznikami wskazującymi miejsca konfliktów i ataków.
Rozgorzał konflikt na Bliskim WschodzieStringer / Anadolu / Iran Live Map AFP

W skrócie

  • Iran przeprowadził ataki odwetowe na amerykańskie bazy wojskowe w krajach Bliskiego Wschodu.
  • Eksplozje odnotowano między innymi w Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i Iraku.
  • Wcześniej Izrael i USA zaatakowały Iran w ramach operacji "Ryczący lew". Ataki wycelowane były m.in. w siedziby przywódców w Teheranie oraz w cele militarne.
W ramach odwetu Iran zaatakował wiele celów w państwach na Bliskim Wschodzie. Uderzenia dokonywane są przede wszystkim w amerykańskie bazy w regionie.

Agencja AFP informuje, że eksplozje słychać było w Jerozolimie oraz Tel Awiwie. Wybuchy mają mieć miejsce również w Manamie w BahrajnieŚwiadkowie, na których powołuje się Reuters twierdzą, że nad bazą amerykańskiej marynarki wojennej w Juffair w Bahrajnie unoszą się kłęby dymu. Władze Bahrajnu potwierdziły, że doszło do ataku na ich terytorium, a irańskie rakiety trafiły w amerykańską bazę.

Do eksplozji doszło również w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi - podają Reuters oraz AFP. W stolicy kraju zginęła co najmniej jedna osoba. Wybuchy słychać było również w Dubaju.

    "Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały dziś jawnie zaatakowane irańskimi rakietami balistycznymi. Obrona powietrzna ZEA zareagowała z dużą skutecznością i pomyślnie przechwyciła część rakiet" - poinformował w oświadczeniu tamtejsze ministerstwo obrony i dodało, że kraj "zachowuje sobie prawo do odpowiedzi".

    Niedługo później eksplozje słychać miało być także w Kuwejcie, stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, irackim Kurdystanie oraz niedaleko stolicy Kataru - Dohy. Władze Kataru informowały wcześniej o przechwyceniu irańskich rakiet za pomocą amerykańskich pocisków Patriot. Do zestrzelenia irańskich pocisków doszło również nad Jordanią oraz Kuwejtem.

    Izrael i USA zaatakowały Iran. Operacja "Ryczący lew"

    W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran, bombardując wiele celów w całym kraju w ramach operacji "Ryczący lew". "Armie Izraela i USA rozpoczęły szeroko zakrojoną i wspólną operację, mającą na celu całkowicie osłabić irański reżim terrorystyczny i z czasem wyeliminować zagrożenia dla istnienia Izraela" - przekazała izraelska armia w komunikacie.

    Do wielu eksplozji doszło w Teheranie, m.in. w okolicach siedziby ajatollaha Aliego Chameneia i prezydenta Masuda Pezeszkiana. Izraelski urzędnik potwierdził w rozmowie z Reuterem, że obaj przywódcy byli celem ataku. Wcześniej irańskie media informowały, że ani Chamenei ani Pezeszkian zostali ewakuowani i są bezpieczni.

    Agencja FARS podaje, że eksplozje słychać było był również w miastach Isfahan, Kom, Karadż, Kermanszah, Dezful, Chark, Ilam i Tabriz.

