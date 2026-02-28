W Teheranie w sobotę rano słychać było wiele eksplozji spowodowanych atakiem Izraela i USA. Według agencji Reutera wielu mieszkańców stolicy próbuje uciec z miasta. Na stacjach benzynowych tworzą się ogromne kolejki.

Na ulicach stolicy widoczne są znaczne siły wojskowe. Wszystkie drogi w pobliżu rezydencji ajatollaha Aliego Chamenaia zostały zamknięte.

Więcej informacji wkrótce.

Bliski Wschód. USA i Izrael zaatakowały Iran

W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Israel Kac, przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadzono też stan wyjątkowy w całym kraju. Następnie Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran. W wyniku ataku uderzono w cele w całym kraju, w tym przede wszystkim w Teheranie.

Iran rozpoczął odwet. - Będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Rakiety poleciały między innymi w kierunku Jerozolimy, gdzie słychać było eksplozje.

