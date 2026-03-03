Na żywo

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump zapowiada zemstę za ruch Iranu [RELACJA NA ŻYWO]

Relacjonuje:
Pakuła Dagmara
Siły USA poinformowały o zniszczeniu obiektów dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskich systemów obrony powietrznej, wyrzutni rakiet i dronów oraz lotnisk wojskowych podczas długotrwałych operacji. 

"Będziemy nadal podejmować zdecydowane działania w obliczu bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego" - dodano w komunikacie. 

Członek irańskiego Zgromadzenia Ekspertów, odpowiedzialny za wybór nowego Najwyższego Przywódcy, powiedział, że wybór następcy ajatollaha Alego Chameneiego "nie zajmie dużo czasu" - poinformowała we wtorek irańska agencja prasowa ISNA.

zdjęcie
AFP
Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z Dubaju - poinformował port. 

- Natomiast to nie jest tak, że te linie (z Bliskiego Wschodu) masowo uruchamiają teraz rejsy, bo na przykład linia Emirates, która też jest w Dubaju dzisiaj, do nas nie przyleci. To jest decyzja przewoźnika - wyjaśnił Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

Z informacji na stronie internetowej wynika, że kolejny przylot po godz. 8 z tego kierunku jest odwołany.

J.D. Vance: Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny

To, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne wobec głównego celu jakim jest pozbawienie Iran możliwości pozyskania broni jądrowej - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. 

Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.

zdjęcie
AFP
"Z powodu zagrożenia". Air France odwołało swoje loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie.
Na napięcie reaguje kolejna placówka. Ambasada USA w Kuwejcie potwierdza, że będzie zamknięta do odwołania.
Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej, którzy chronią konsulat USA w Karaczi na południu Pakistanu, oddali strzały do napierającego na placówkę tłumu - podała agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników.
Według Dowództwa Centralnego dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych, a co najmniej 18 zostało rannych.
Jak poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony, co najmniej dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Do tej pory nie ma informacji o ofiarach.

Trump zapowiedział, że „wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy”. 

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 03 marca 2026 godz. 07:15

Iran ostrzelał dronami ambasadę USA w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział odwet za ten atak i poległych żołnierzy USA. Premier Izraela zapewnił z kolei, że wojna z Iranem "nie potrwa bez końca". Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.
zdjęcie
AFP