Na żywo
Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump zapowiada zemstę za ruch Iranu [RELACJA NA ŻYWO]
Siły USA poinformowały o zniszczeniu obiektów dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskich systemów obrony powietrznej, wyrzutni rakiet i dronów oraz lotnisk wojskowych podczas długotrwałych operacji.
"Będziemy nadal podejmować zdecydowane działania w obliczu bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego" - dodano w komunikacie.
Członek irańskiego Zgromadzenia Ekspertów, odpowiedzialny za wybór nowego Najwyższego Przywódcy, powiedział, że wybór następcy ajatollaha Alego Chameneiego "nie zajmie dużo czasu" - poinformowała we wtorek irańska agencja prasowa ISNA.
Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z Dubaju - poinformował port.
- Natomiast to nie jest tak, że te linie (z Bliskiego Wschodu) masowo uruchamiają teraz rejsy, bo na przykład linia Emirates, która też jest w Dubaju dzisiaj, do nas nie przyleci. To jest decyzja przewoźnika - wyjaśnił Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.
Z informacji na stronie internetowej wynika, że kolejny przylot po godz. 8 z tego kierunku jest odwołany.
J.D. Vance: Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny
To, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne wobec głównego celu jakim jest pozbawienie Iran możliwości pozyskania broni jądrowej - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance.
Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.
"Z powodu zagrożenia". Air France odwołało swoje loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie.
Na napięcie reaguje kolejna placówka. Ambasada USA w Kuwejcie potwierdza, że będzie zamknięta do odwołania.
Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej, którzy chronią konsulat USA w Karaczi na południu Pakistanu, oddali strzały do napierającego na placówkę tłumu - podała agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników.
Według Dowództwa Centralnego dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych, a co najmniej 18 zostało rannych.
Jak poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony, co najmniej dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Do tej pory nie ma informacji o ofiarach.
Trump zapowiedział, że „wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy”.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: wtorek, 03 marca 2026 godz. 07:15
Iran ostrzelał dronami ambasadę USA w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział odwet za ten atak i poległych żołnierzy USA. Premier Izraela zapewnił z kolei, że wojna z Iranem "nie potrwa bez końca". Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.