Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump zapowiada zemstę za ruch Iranu [RELACJA NA ŻYWO]

Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z Dubaju - poinformował port.





- Natomiast to nie jest tak, że te linie (z Bliskiego Wschodu) masowo uruchamiają teraz rejsy, bo na przykład linia Emirates, która też jest w Dubaju dzisiaj, do nas nie przyleci. To jest decyzja przewoźnika - wyjaśnił Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.





