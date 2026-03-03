Bliski Wschód
Bliski Wschód

Media ujawniają kulisy śmierci Chameneiego. Przygotowania trwały latami

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Przygotowania do operacji, która doprowadziła do śmierci najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, trwały latami - ujawnia brytyjskich dziennik "The Financial Times". Aby poznać zwyczaje najistotniejszych postaci irańskiego reżimu Izrael wykorzystał najnowsze technologie. Przeprowadzono m.in. analizę sieci społecznych. Uzyskano też dostęp do kamer drogowych w Teheranie.

article cover
Iran. Media ujawniają kulisy śmierci Alego ChameneiegoAnadoluGetty Images

W skrócie

  • "The Financial Times" ujawnia, że niemal wszystkie kamery drogowe w Teheranie były od lat hakowane, a obraz z nich przesyłano na serwery w Izraelu.
  • Izraelskie służby wykorzystały analizę sieci społecznych i algorytmy do badania funkcjonowania osób zaangażowanych w ochronę kompleksu, gdzie zginął Ali Chamenei.
  • Decyzja o przeprowadzeniu operacji zapadła w piątek, a amerykańskie wojsko wsparło działania Izraela poprzez ataki cybernetyczne zakłócające irańską komunikację.
Niemal wszystkie kamery drogowe w Teheranie były od lat hakowane, a obraz z nich był szyfrowany i przesyłany na serwery w Tel Awiwie i południowym Izraelu - ujawnia "The Financial Times", powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Właśnie one pozwoliły izraelskim służbom poznać szczegóły funkcjonowania pilnie strzeżonego kompleksu, w którym w sobotę zginął najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei

Atak Izraela na Iran. Media: Kamery w Teheranie były hakowane przez lata

Przygotowane przez Izrael algorytmy analizowały funkcjonowanie wszystkich osób zaangażowanych w ochronę obiektu - ich adresy, godziny pracy i trasy, jakimi dojeżdżali do pracy. Pozwoliły także zidentyfikować najczęściej chronionych oficjeli.

- Na długo przez operacją znaliśmy już Teheran tak, jak znamy Jerozolimę - stwierdził jeden z oficerów izraelskiego wywiadu, cytowany przez "FT".

Aby dobrze zrozumieć funkcjonowanie irańskiego reżimu Izrael wykorzystał analizę sieci społecznych. Pozwoliła ona służbom zidentyfikować najważniejsze z punktu widzenia łańcucha decyzyjnego osoby w reżimie.

    Gdy CIA i Mossad ustaliły, że Chamenei w sobotni poranek znajdzie się w swoim biurze w towarzystwie grupy najważniejszych urzędników, decydenci w Stanach Zjednoczonych i Izraelu uznali, że muszą wykorzystać okazję.

    Śmierć Chameneiego. Media ujawniają kulisy operacji militarnej

    - To było nietypowe, że nie przebywał w jednym ze swoich dwóch bunkrów. Gdyby tam był, Izrael nie byłby w stanie w niego uderzyć - wskazał jeden z agentów wywiadu, cytowany przez "FT".

    Decyzja o wyeliminowaniu najwyższego przywódcy Iranu już pierwszego dnia wojny była podyktowana względami praktycznymi - Chamenei stosował ograniczone środki ostrożności, które w przypadku konfliktu na pewno zostałyby zaostrzone.

    Rozkaz dotyczący rozpoczęcia operacji padł w piątek. Donald Trump wydał go na pokładzie Air Force One, lecąc do Teksasu. Jak wyjaśnia generał Dan Caine, amerykańskie wojsko wsparło akcję Izraela poprzez ataki cybernetyczne, zakłócające irańską komunikację.

    Źródło: "The Financial Times"

