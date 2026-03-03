W skrócie "The Financial Times" ujawnia, że niemal wszystkie kamery drogowe w Teheranie były od lat hakowane, a obraz z nich przesyłano na serwery w Izraelu.

Izraelskie służby wykorzystały analizę sieci społecznych i algorytmy do badania funkcjonowania osób zaangażowanych w ochronę kompleksu, gdzie zginął Ali Chamenei.

Decyzja o przeprowadzeniu operacji zapadła w piątek, a amerykańskie wojsko wsparło działania Izraela poprzez ataki cybernetyczne zakłócające irańską komunikację.

Niemal wszystkie kamery drogowe w Teheranie były od lat hakowane, a obraz z nich był szyfrowany i przesyłany na serwery w Tel Awiwie i południowym Izraelu - ujawnia "The Financial Times", powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Właśnie one pozwoliły izraelskim służbom poznać szczegóły funkcjonowania pilnie strzeżonego kompleksu, w którym w sobotę zginął najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei.

Atak Izraela na Iran. Media: Kamery w Teheranie były hakowane przez lata

Przygotowane przez Izrael algorytmy analizowały funkcjonowanie wszystkich osób zaangażowanych w ochronę obiektu - ich adresy, godziny pracy i trasy, jakimi dojeżdżali do pracy. Pozwoliły także zidentyfikować najczęściej chronionych oficjeli.

- Na długo przez operacją znaliśmy już Teheran tak, jak znamy Jerozolimę - stwierdził jeden z oficerów izraelskiego wywiadu, cytowany przez "FT".

Aby dobrze zrozumieć funkcjonowanie irańskiego reżimu Izrael wykorzystał analizę sieci społecznych. Pozwoliła ona służbom zidentyfikować najważniejsze z punktu widzenia łańcucha decyzyjnego osoby w reżimie.

Gdy CIA i Mossad ustaliły, że Chamenei w sobotni poranek znajdzie się w swoim biurze w towarzystwie grupy najważniejszych urzędników, decydenci w Stanach Zjednoczonych i Izraelu uznali, że muszą wykorzystać okazję.

Śmierć Chameneiego. Media ujawniają kulisy operacji militarnej

- To było nietypowe, że nie przebywał w jednym ze swoich dwóch bunkrów. Gdyby tam był, Izrael nie byłby w stanie w niego uderzyć - wskazał jeden z agentów wywiadu, cytowany przez "FT".

Decyzja o wyeliminowaniu najwyższego przywódcy Iranu już pierwszego dnia wojny była podyktowana względami praktycznymi - Chamenei stosował ograniczone środki ostrożności, które w przypadku konfliktu na pewno zostałyby zaostrzone.

Rozkaz dotyczący rozpoczęcia operacji padł w piątek. Donald Trump wydał go na pokładzie Air Force One, lecąc do Teksasu. Jak wyjaśnia generał Dan Caine, amerykańskie wojsko wsparło akcję Izraela poprzez ataki cybernetyczne, zakłócające irańską komunikację.

