Pilna narada w MON, chodzi o Bliski Wschód. Wydano komunikat

O zaplanowanym na godz. 8 rano we wtorek posiedzeniu informował dzień wcześniej Polsat News. Według ustaleń stacji poza przedstawicielami rządu, w spotkaniu udział miał wziąć zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Andrzej Kowalski.

Koordynator służb specjalnych, minister Tomasz Siemoniak, poinformował na portalu X, że przewodniczył posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego w zastępstwie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON przebywa w USA.

Pilna narada w MON. Głównym tematem sytuacja na Bliskim Wschodzie

"Szczególną uwagę poświęciliśmy dziś sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie oraz bezpieczeństwu polskich żołnierzy i obywateli w regionie konfliktu" - napisał na X Siemoniak.

Jak dodał, w posiedzeniu udział wzięli wicepremierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, szefowie służb specjalnych, komendanci służb MSWiA i przedstawiciel prezydenta.

W poniedziałek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że "nie ma żadnych informacji, by jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie".

Bliski Wschód. Tysiące Polaków przebywa w regionie ogarniętym wojną

Wewiór przekazał, że wszystkie polskie grupy turystyczne znalazły się już poza terytorium Izraela, kierując się drogą lądową do Egiptu. Z kolei drogą lotniczą i morską Polacy opuszczają Jordanię.

- Trochę inaczej wygląda sytuacja nad Zatoką Perską. Tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu - zaznaczył Wewiór, podkreślając zagrożenia powodowane przez pociski i drony, a także ich spadające szczątki.

Rzecznik MSZ poinformował, że w samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest 10 tys. Polaków, a w całym regionie są to kolejne dziesiątki tysięcy osób. Do wszystkich zapisanych w systemie zaapelował o sprawdzenie, do kiedy są oni w nim zarejestrowani.

Rzecznik polskiego resortu dyplomacji zapewnił, że w weekend wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie pracowały całodobowo w trybie kryzysowym i żaden ich pracownik nie opuścił regionu.

