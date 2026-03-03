Bliski Wschód
Trzy kraje przyłączą się do operacji USA? Iran rzuca groźby, "akt wojny"

Marcin Boniecki

- To byłby akt wojny. Każdy taki akt skierowany przeciwko Iranowi byłyby uznany za współudział agresorów - tak o potencjalnym przyłączeniu się Europy do konfliktu na Bliskim Wschodzie mówił rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei. W niedzielę Niemcy, Wielka Brytania i Francja ogłosiły, że mogą podjąć "działania obronne" w celu "zniszczenia u źródła zdolności Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów".

Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji ostrzegł Europę przed ewentualnym dołączeniem do konfliktu na Bliskim Wschodzie
Rzecznik irańskiego MSZ ostrzegł Europę przed ewentualnym dołączeniem do konfliktu na Bliskim WschodzieContributor/Ahmet Dursun/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Iran ostrzegł kraje europejskie, że dołączenie do konfliktu z USA i Izraelem będzie uznane za akt wojny.
  • Francja, Niemcy i Wielka Brytania zapowiedziały wcześniej możliwość podjęcia działań obronnych przeciwko atakom ze strony Iranu.
  • Prezydent USA Donald Trump ocenił w rozmowie z "Daily Mail", że operacja przeciwko Iranowi potrwa cztery tygodnie lub mniej.
Teheran ostrzegł europejskie krajprzed dołączeniem do USA i Izraela, które toczą na Bliskim Wschodzie konflikt z Iranem.

- To byłby akt wojny. Każdy taki akt skierowany przeciwko Iranowi byłyby uznany za współudział agresorów - powiedział rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei podczas konferencji prasowej.

Słowa urzędnika padły w kontekście deklaracji Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, które ogłosiły, że mogą podjąć "działania obronne" w celu "zniszczenia u źródła zdolności Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów".

"Przywódcy (grupy E3) są skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu" - przekazano w niedzielnym komunikacie, cytowanym przez AFP.

    Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran wysłała ostrzeżenie, wskazał na Europę

    Iran odpowiedział na sobotni atak USA i Izraela, ostrzeliwujące amerykańskie bazy w regionie oraz izraelskie terytorium. Londyn zaangażował się już w działania obronne. Myśliwiec Typhoon zestrzelił w niedzielę irańskiego drona lecącego w kierunku Kataru, gdzie od stycznia stacjonuje brytyjsko-katarska eskadra.

    W oświadczeniu napisano, że irańskie ataki "były wymierzone w ich (grupy E3 - red.) bliskich sojuszników, zagrażając także naszemu personelowi wojskowemu i cywilnemu w całym regionie". Francja, Niemcy i Wielka Brytania zapowiedziały w dokumencie, że omówią swoje działania obronne ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami w regionie.

    W rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail" prezydent USA Donald Trump powiedział, że przewiduje, iż operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej".

    - To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc - jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran - zajmie to cztery tygodnie lub mniej - powiedział republikanin.

    Źródło: Reuters, "Daily Mail"

    "Bezpieczeństwo jest w pełni zagwarantowane". Minister energii o dostawach gazu do PolskiPolsat NewsPolsat News

