Sezon wypoczynkowy trwa w pełni. Niestety, oprócz relaksu i odpoczynku w miejscach do tego przeznaczonych dochodzi również do tragedii lub potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Tylko w ten weekend na zbiornikach wodnych strażacy interweniowali 66 razy. Trzy osoby utonęły, zanotowano również trzy podtopienia.

Groźnie wyglądający incydent wydarzył się w sobotę na niestrzeżonej plaży w Międzyzdrojach. Wideo - ku przestrodze - opublikował WOPR w Międzyzdrojach.

"Alkohol i woda to połączenie które może zakończyć się tragedią" - napisano.

Co się właściwie stało?

Międzyzdroje: Pijani mężczyźni w morzu

- Warunki na plaży były na czerwoną flagę, a to oznacza zakaz kąpieli. Obserwujemy wtedy wybrzeże nie tylko z wież, ale także kamer z zoomem. Widzieliśmy to właśnie tam - dwie dorosłe osoby miały problem z wyjściem z wody po kolana. Od razu rozpoznaliśmy, że były one nietrzeźwe. Informacja trafiła do patrolu - wyjaśniał reporterowi Polsat News ratownik wodny Michał Ołecki.

Jak dodał, niektórzy stosują się do poleceń, a inni wchodzą w polemikę i nie chcą wyjść z wody.

- W tym przypadku nie było problemów, mężczyźni podziękowali za interwencję i zeszli z plaży tego dnia - mówił.

- Dość niebezpiecznie. Nie jest to właściwe zachowanie w takim miejscu - tak na wideo pokazane przez reportera Polsat News reagowali inni odpoczywający.

Bezpieczne wakacje. Lekarze przypominają

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomniało o kilku zasadach bezpieczeństwa, do których powinno się stosować podczas wakacji. Wśród nich wymienili m.in. ochronę przed słońcem czy unikanie niestrzeżonych kąpielisk.

Lekarze PPOZ podkreślają, że kąpiele słoneczne są zalecane ze względu na witaminę D, jednak wysokie temperatury mogą być zabójcze dla organizmu, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Wraz ze wzrostem temperatury do 30 stopni Celsjusza, wzrasta również zagrożenie udarem cieplnym. Niekontrolowane, długotrwałe przebywanie na słońcu może także doprowadzić do poważnych poparzeń.

- Po sezonie letnim do naszych gabinetów częściej zgłaszają się pacjenci narzekający na przebarwienia i zmiany na istniejących już znamionach. Nie zawsze jest to nowotwór, jednak zdarzają się i takie przypadki. Słońce ma dobrotliwy wpływ na nasze zdrowie, ale tylko wtedy, gdy wiemy, jak z niego korzystać. Absolutnie nie wolno wychodzić na plażę czy spacerować w upały bez wcześniejszego zabezpieczenia się dobrym kremem z filtrem UV - podkreśliła prezeska Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

Tym samym zalecane jest stosowanie kremów z wysokim filtrem UV i ochrona głowy w postaci kapelusza, czapki czy chustki. W upały powinno się też wypijać więcej płynów - dziennie zaleca się nawet dwa litry, najlepiej wody mineralnej.

Lekarze ostrzegli, że przy wysokiej temperaturze nie jest wskazane spożywanie lodów, ponieważ najłatwiej wtedy o infekcje. Co więcej należy się wystrzegać spożywania posiłków w niesprawdzonych barach i punktach gastronomicznych ze względu na to, że latem częściej dochodzi do zatruć salmonellą.

Kolejną zasadą bezpieczeństwa, na którą PPOZ zwróciło uwagę, jest unikanie niestrzeżonych kąpielisk. Ponadto należy powstrzymać się od wskakiwania do wody, gdy organizm jest rozgrzany. Może dojść do szoku termicznego, a nawet do śmierci.

- Ogromnym zagrożeniem jest skakanie na główkę w miejscach do tego niewyznaczonych i gdy grunt jest nieznany. Uderzenie głową o dno może skończyć się kalectwem. Dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego, co skutkuje paraliżem. Absolutnie z kąpielą wodną nie wolno łączyć alkoholu! Taka mieszanka to prosta droga do utonięcia - wskazała szefowa PPOZ.