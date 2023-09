16-latka sprzedawała wiśnie. Skończyło się policją, mandatem i wnioskiem do sądu

16-latka sprzedawała wiśnie. Zjawiła się policja

Wniosek do sądu

- Pół powiatu zachwycało się zaradnymi dzieciakami, które sprzedawały lemoniadę i jagodzianki. Przestrzegam przed tym. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co by czuły, gdyby przeżyły nalot Inspekcji Sanitarnej i policjantów. To by ich skutecznie wyleczyło z chęci zarabiania pieniędzy, podobnie jak moją córkę - mówi matka dziewczyny.