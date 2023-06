Wypadek pod Szamotułami. Zmarł drugi potrącony przez pijanego kierowcę chłopiec

Oprac.: Karolina Głodowska Wielkopolskie

Zmarł drugi z 14-latków, którzy zostali potrąceni przez nietrzeźwego kierowcę. Po wypadku chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie. Jego kolega zmarł jeszcze tego samego dnia. Do tragicznego zderzenia, w którym udział brały trzy auta osobowe, doszło 11 czerwca pod Szamotułami. Sprawca wypadku usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Zdjęcie Do wypadku doszło 11 czerwca na drodze między Pamiątkowem a Baborowem / KPP Szamotuły / materiał zewnętrzny