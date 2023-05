Tragiczny incydent miał miejsce w środę ok. godz. 16:30 we wsi Luciny w gminie Śrem. Na terenie gospodarstwa rolnego ok. 57-letni mężczyzna wpadł pod ciągnik rolniczy.

Na miejsce wezwano od razu służby ratownicze. Lądował m.in. śmigłowiec LPR. Mimo podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczny incydent w Wielkopolsce. Mężczyzna wpadł pod traktor

Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Jak poinformował zastępca rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie podinspektor Włodzimierz Pieprzyk, do wypadku doszło najprawdopodobniej podczas samobieżnej jazdy traktora.

- Mężczyzna podczas wykonywania obsługi ciągnika rolniczego na terenie własnej posesji załączył najprawdopodobniej tak zwany bieg pełzający, czyli "żółwia" i wtedy doszło do wypadku - poinformował policjant w rozmowie z serwisem srem.naszemiasto.pl.

Jak przekazał podinsp. Pieprzyk, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. - Na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak doszło do tego zdarzenia, na miejscu nadal pracują policjanci i technicy - dodał funkcjonariusz.