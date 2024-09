Kępno. Pożar pola. Dwaj strażacy przyznali się do podpalenia

Mężczyźni przyznali się do stawianych im zarzutów , ale nie podali racjonalnych powodów swego zachowania. Za zniszczenie mienia grozi im kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.

Wójt Bralina zawiesza działalność OSP w Chojęcinie

Po postawieniu podejrzanym prokuratorskich zarzutów wójt Karol Wanzek zdecydował o zawieszeniu działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojęcinie . Oznacza to, że jednostka aż do odwołania nie może wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Deczyja wójta została przyjęta "ze zrozumieniem"

- Wśród strażaków panuje pełne zrozumienie dla podjętej przeze mnie decyzji. Przyznali, że im wszystkim przyda się czas na refleksję. Stwierdzili, że uczestniczą w akcjach ratowniczych, a nic o sobie nie wiedzą. Dają sobie czas na oczyszczenie, by wrócić do ponownego działania dla dobra ludzi. Kiedy zgłoszą swoją gotowość, to przywrócę ich do pracy - przekazał Wanzek.