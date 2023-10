- To były sekundy, dynamiczne zdarzenie. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec był przypadkową ofiarą - przekazał. Prokuratur powiedział, że w czasie przeszukania przy mężczyźnie znaleziono drugi nóż.

Potwierdził, że nożownik leczył się neurologicznie, co spowodowało "zmiany organiczne w mózgu". - Dopóki nie mamy oświadczenia lekarza, że stan pozwala na przeprowadzenie czynności procesowych, nie możemy ich przeprowadzić - podkreślił. Prokurator podkreślił, że 71-latek jest zatrzymany na 48 godzin. Obecnie przebywa w szpitalu w asyście policjantów. - Jeśli po upływie tego czasu mężczyzna dalej będzie niezdolny do czynności procesowych, wówczas będziemy czekać aż to ustąpi. Wówczas prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu w celu stosowania środków zapobiegawczych. Trafia on do prokuratury, przedstawia mu się zarzut i kieruje wniosek o tymczasowy areszt - tłumaczył prokurator.