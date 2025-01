Pogotowie ratunkowe zostało wezwane w sylwestra do jednej z miejscowości pod Wągrowcem w Wielkopolsce. Szczegóły akcji podał lokalny portalwrc.pl.

Doszło do utraty przytomności oraz zatrzymania akcji serca u 15-miesięcznego dziecka. Medycy ze szpitala w Wągrowcu przywrócili funkcje życiowe dziewczynki. W stanie ciężkim przewieziono ją do poznańskiego szpitala, gdzie w środę zmarła.

Wągrowiec. Nie żyje 15-miesięczna dziewczynka

W sprawę zaangażowali się śledczy, aby dowiedzieć się jak doszło do tych dramatycznych zdarzeń. Lokalna policja poczyniła pierwsze ustalenia. Wynika z nich, że dziecko miało niezauważone wejść do skrzyni łóżka służącej do przechowywania różnych przedmiotów - poinformował lokalny portal WRC.