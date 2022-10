Pożar domu w Zalasewie. Są wyniki sekcji zwłok chłopca

Oprac.: Jakub Sadkowski

We wtorek po ugaszeniu pożaru domu w podpoznańskim Zalasewie znaleziono ciała czterech osób. Sekcje zwłok ofiar tragedii w Zalasewie rozpoczęły się w środę rano. W czwartek po godzinie 15 przedstawiono wyniki sekcji zwłok dziewięcioletniego chłopca. Wiele wskazuje na to, że w budynku doszło do zabójstwa.

Zdjęcie Zniszczony po pożarze dom w Zalasewie / Paweł Jaskółka / PAP