Krotoszyn. Legionella na basenie. Pływalnia zamknięta

- Decyzją kierownictwa sanepidu kryta pływalnia została zamknięta do odwołania. Zarządca basenu ma obowiązek podjęcia działań naprawczych, zmierzających do poprawy jakości ciepłej wody - powiedziała rzecznik. Wyjaśniła, że badanie miało charakter rutynowy, wykonywane jest co trzy miesiące. Obiekt zostanie oddany do użytku po uzyskaniu prawidłowych wyników.