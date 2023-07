Wypadek w Włoszakowicach. Matka i córka w szpitalu

Dlaczego od ciężarówki oderwało się koło?

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Kierowca - jak podaje polsatnews.pl - wyklucza usterkę techniczną, mówiąc, że koło "po prostu się oderwało". Policja ma jednak wątpliwości co do tej tezy. Koło powinno być zabezpieczone dziesięcioma śrubami, trudno mówić więc o tym, by "po prostu się oderwało".