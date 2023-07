- W Wielkim Buczku w gminie Rychtal w powiecie kępińskim, w ogródku pani sołtys stanął fotoradar! Choć nie jest aktywny, to jednak wśród kierowców wzbudza postrach. Na widok atrapy zwalniają! - napisał na Twitterze wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski .

To jednak stworzyło nowy problem. Kierowcy zaczęli szybko przejeżdżać przez wieś i nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Sołtys i na to znalazła sposób.