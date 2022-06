W poznańskiej Akademii Muzycznej zniszczono fortepian. Miał być wart milion złotych

W Akademii Muzycznej w Poznaniu przez przypadek doszło do zniszczenia fortepianu koncertowego. Zahaczyła o niego wyjeżdżająca na scenę winda służąca do transportu instrumentów. Zniszczony instrument miał być wart milion złotych. Studenci Akademii komentują wypadek w internecie i wspominają, że władze uczelni miały zabraniać korzystania z fortepianu, by nie go nie zniszczono.

Zdjęcie W Akademii Muzycznej w Poznaniu zniszczeniu uległ fortepian wart milion złotych / Facebook Poznański Trójkąt Bermudzki / facebook.com