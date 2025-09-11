Setki tysięcy złotych dla młodszych i starszych. Kronospan Foundation wspiera lokalną społeczność w Szczecinku

- Te liczby mówią same za siebie. Na takie projekty, jak budowa i wyposażenie placów zabaw, otrzymamy, przeliczając na złotówki, ponad pół miliona złotych. To naprawdę znaczące środki. W budżecie mamy zarezerwowane fundusze na ten cel, ale są one znacznie mniejsze. Dzięki Kronospan Foundation osiągniemy wyraźny postęp. Myślę, że dzieci już dziś mogą cieszyć się z podpisania tej umowy - powiedział burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas.

Inwestycja w infrastrukturę wielopokoleniową

Kronospan Foundation wspiera Szczecinek nieprzypadkowo. To rezultat długotrwałej i owocnej współpracy z miastem oraz zaufania do zespołu zarządzającego Kronospan Polska. Jak zaznacza Jakub Piniarski, zastępca dyrektora HR Kronospan Polska, finansowane przedsięwzięcia wpisują się w kluczowe programy firmy, takie jak "Kronospan Mieszkańcom" i "Kronospan Dzieciom".

- Ta inicjatywa łączy oba programy, ponieważ jest skierowana zarówno do dorosłych mieszkańców, jak i do najmłodszych. To działalność międzypokoleniowa - na place zabaw przychodzą seniorzy, dziadkowie i rodzice z dziećmi. Dlatego pełnią one ważną rolę społeczną - powiedział Jakub Piniarski.

Na wsparciu Kronospan Foundation zyskają zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy Szczecinka materiały promocyjne

Zawarta umowa obejmuje modernizację pięciu placów zabaw oraz budowę jednego zupełnie od podstaw. Obiekt przy ul. Mickiewicza w Parku Miejskim zostanie gruntownie odnowiony - powstanie tam bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa, a wszystkie urządzenia zostaną zastąpione nowymi.

Prace modernizacyjne obejmą także place zabaw przy ul. Wodociągowej, Szczecińskiej, w Strefie Aktywnego Wypoczynku oraz Centralny Plac Zabaw. Dodatkowo przy ul. Stanisława Staszica powstanie nowy plac zabaw. Gruntownego remontu doczeka się również świetlica w Szkole Podstawowej nr 6.

"Nasze pokolenie ma w sobie nutkę tęsknoty za fajnymi zabawami"

Cykl "Spotkajmy się przy muzyce" to znacznie więcej niż zwykłe potańcówki. To odpowiedź na samotność oraz świetna okazja do integracji i aktywizacji seniorów. Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań pokazało, że inicjatywa idealnie trafia w ich potrzeby - wzięło w nim udział ponad 400 osób!

Wydarzenie wprowadziło seniorów w iście hawajski nastrój. Celem tych spotkań jest wyciągnięcie ich z domowego zacisza i zachęcenie do wspólnej zabawy - tutaj każdy może poczuć się częścią lokalnej wspólnoty.

Historia długoletniej współpracy między Kronospan a Szczecinkiem osiągnęła kolejny poziom: 200 tys. euro wsparcia od Kronospan Foundation materiały promocyjne

- Zaproszenie dostałem dzięki uczestnictwu w programie Aktywny Senior SAPiK-u. Dlaczego się garniemy do takich imprez? Myślę, że nasze pokolenie ma w sobie nutkę tęsknoty za fajnymi zabawami, spędzaniem czasu ze znajomymi i małym "szaleństwem" - opowiadał pan Grzegorz.

Integracyjne, taneczne spotkania jako społeczna tkanka miasta

"Spotkajmy się przy muzyce" to wspólna inicjatywa Miasta Szczecinek, Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz Kronospan Foundation. - Imprezę oceniam na "szóstkę". O ile poprzednia miała jakieś tam mankamenty z racji tego, że była pierwsza, to teraz je usunięto i wszyscy bawią się świetnie. Sam lubię tańczyć, aczkolwiek dawno tego nie robiłem, ale tego się nie zapomina, tak jak jazdy na rowerze - powiedział burmistrz Hardie-Douglas, zapowiadając jednocześnie kolejne edycje "Spotkajmy się przy muzyce".

Pierwsza odsłona cyklu spotkań integracyjno - tanecznych była utrzymana w klimacie hawajskim materiały promocyjne

"Spotkajmy się przy muzyce" to nie jednorazowy gest, ale długofalowe zaangażowanie: po sierpniowej edycji zapowiedziano kolejne spotkania już w październiku 2025 oraz dwie kolejne w 2026 roku. - Społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) traktujemy bardzo poważnie. Jeżeli mamy na nią wydawać pieniądze, to tam, gdzie wiemy, że ma to sens. Temat społecznego wykluczenia osób starszych jest bardzo poważny - często są samotni, zamknięci w czterech ścianach. Bardzo nam zależy, aby wyszli z tych pustych ścian, spotkali się w pozytywnej atmosferze z rówieśnikami, a przy okazji pobawili się i poruszali - dodał Jakub Piniarski.

Działania równoległe, od przestrzeni zabaw dla najmłodszych po taneczne wieczory dla seniorów, tworzą coś znacznie głębszego niż sama infrastruktura czy wydarzenia. To realne więzi między pokoleniami: dziadkowie i wnuki spotykają się na placach zabaw, a seniorzy i młodsi - przy muzyce. Budowanie silnej lokalnej wspólnoty to nie tylko podnoszenie jakości życia, ale też wzmacnianie więzi - Szczecinek staje się miejscem, gdzie wspólne doświadczenia łączą pokolenia i budują trwałą wspólnotę.

