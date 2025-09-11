Setki tysięcy złotych dla młodszych i starszych. Kronospan Foundation wspiera lokalną społeczność w Szczecinku

Kronospan Polska Sp. z o.o. od lat współpracuje z samorządem Szczecinka. Najnowszym efektem ich wspólnych działań jest przeznaczenie 200 tys. euro na lokalne inicjatywy: 140 tys. euro na budowę nowoczesnych placów zabaw dla dzieci oraz 60 tys. euro na organizację cyklu integracyjnych spotkań dla seniorów "Spotkajmy się przy muzyce".

Inauguracyjna impreza „Spotkajmy się przy muzyce" odbyła się 6 sierpnia i zgromadziła ponad 400 osób

- Te liczby mówią same za siebie. Na takie projekty, jak budowa i wyposażenie placów zabaw, otrzymamy, przeliczając na złotówki, ponad pół miliona złotych. To naprawdę znaczące środki. W budżecie mamy zarezerwowane fundusze na ten cel, ale są one znacznie mniejsze. Dzięki Kronospan Foundation osiągniemy wyraźny postęp. Myślę, że dzieci już dziś mogą cieszyć się z podpisania tej umowy - powiedział burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas.

Inwestycja w infrastrukturę wielopokoleniową

Kronospan Foundation wspiera Szczecinek nieprzypadkowo. To rezultat długotrwałej i owocnej współpracy z miastem oraz zaufania do zespołu zarządzającego Kronospan Polska. Jak zaznacza Jakub Piniarski, zastępca dyrektora HR Kronospan Polska, finansowane przedsięwzięcia wpisują się w kluczowe programy firmy, takie jak "Kronospan Mieszkańcom" i "Kronospan Dzieciom".

- Ta inicjatywa łączy oba programy, ponieważ jest skierowana zarówno do dorosłych mieszkańców, jak i do najmłodszych. To działalność międzypokoleniowa - na place zabaw przychodzą seniorzy, dziadkowie i rodzice z dziećmi. Dlatego pełnią one ważną rolę społeczną - powiedział Jakub Piniarski.

Na wsparciu Kronospan Foundation zyskają zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy Szczecinka

Zawarta umowa obejmuje modernizację pięciu placów zabaw oraz budowę jednego zupełnie od podstaw. Obiekt przy ul. Mickiewicza w Parku Miejskim zostanie gruntownie odnowiony - powstanie tam bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa, a wszystkie urządzenia zostaną zastąpione nowymi.

Prace modernizacyjne obejmą także place zabaw przy ul. Wodociągowej, Szczecińskiej, w Strefie Aktywnego Wypoczynku oraz Centralny Plac Zabaw. Dodatkowo przy ul. Stanisława Staszica powstanie nowy plac zabaw. Gruntownego remontu doczeka się również świetlica w Szkole Podstawowej nr 6.

"Nasze pokolenie ma w sobie nutkę tęsknoty za fajnymi zabawami"

Cykl "Spotkajmy się przy muzyce" to znacznie więcej niż zwykłe potańcówki. To odpowiedź na samotność oraz świetna okazja do integracji i aktywizacji seniorów. Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań pokazało, że inicjatywa idealnie trafia w ich potrzeby - wzięło w nim udział ponad 400 osób!

Wydarzenie wprowadziło seniorów w iście hawajski nastrój. Celem tych spotkań jest wyciągnięcie ich z domowego zacisza i zachęcenie do wspólnej zabawy - tutaj każdy może poczuć się częścią lokalnej wspólnoty.

Historia długoletniej współpracy między Kronospan a Szczecinkiem osiągnęła kolejny poziom: 200 tys. euro wsparcia od Kronospan Foundation

- Zaproszenie dostałem dzięki uczestnictwu w programie Aktywny Senior SAPiK-u. Dlaczego się garniemy do takich imprez? Myślę, że nasze pokolenie ma w sobie nutkę tęsknoty za fajnymi zabawami, spędzaniem czasu ze znajomymi i małym "szaleństwem" - opowiadał pan Grzegorz.

Integracyjne, taneczne spotkania jako społeczna tkanka miasta

"Spotkajmy się przy muzyce" to wspólna inicjatywa Miasta Szczecinek, Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz Kronospan Foundation. - Imprezę oceniam na "szóstkę". O ile poprzednia miała jakieś tam mankamenty z racji tego, że była pierwsza, to teraz je usunięto i wszyscy bawią się świetnie. Sam lubię tańczyć, aczkolwiek dawno tego nie robiłem, ale tego się nie zapomina, tak jak jazdy na rowerze - powiedział burmistrz Hardie-Douglas, zapowiadając jednocześnie kolejne edycje "Spotkajmy się przy muzyce".

Pierwsza odsłona cyklu spotkań integracyjno - tanecznych była utrzymana w klimacie hawajskim

"Spotkajmy się przy muzyce" to nie jednorazowy gest, ale długofalowe zaangażowanie: po sierpniowej edycji zapowiedziano kolejne spotkania już w październiku 2025 oraz dwie kolejne w 2026 roku. - Społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) traktujemy bardzo poważnie. Jeżeli mamy na nią wydawać pieniądze, to tam, gdzie wiemy, że ma to sens. Temat społecznego wykluczenia osób starszych jest bardzo poważny - często są samotni, zamknięci w czterech ścianach. Bardzo nam zależy, aby wyszli z tych pustych ścian, spotkali się w pozytywnej atmosferze z rówieśnikami, a przy okazji pobawili się i poruszali - dodał Jakub Piniarski.

Działania równoległe, od przestrzeni zabaw dla najmłodszych po taneczne wieczory dla seniorów, tworzą coś znacznie głębszego niż sama infrastruktura czy wydarzenia. To realne więzi między pokoleniami: dziadkowie i wnuki spotykają się na placach zabaw, a seniorzy i młodsi - przy muzyce. Budowanie silnej lokalnej wspólnoty to nie tylko podnoszenie jakości życia, ale też wzmacnianie więzi - Szczecinek staje się miejscem, gdzie wspólne doświadczenia łączą pokolenia i budują trwałą wspólnotę.

