- Policjanci z Krokowej, zatrzymali do kontroli volkswagena, którego kierowca poruszał się całą szerokością jezdni i wjeżdżał na przeciwny pas ruchu - podała we wtorek oficer prasowa puckiej policji asp. szt. Joanna Samula - Gregorczyk.

Pijany kierowca, agresywna pasażerka

Wyjaśniła, że do zatrzymania doszło w poniedziałek w miejscowości Lubkowo w powiecie puckim. - Mundurowi sprawdzili trzeźwość kierującego. 54-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, a ponadto był pod wpływem marihuany - relacjonowała.

Para usłyszy zarzuty. Co im grozi?

Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających grozi do 2 lat więzienia, za posiadanie narkotyków do 3 lat. Znieważenie funkcjonariuszy, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do roku.