Akcja Gamma w Warszawie. Dziesiątki pojazdów na ulicach

"W marcu jak w garncu" również w Warszawie

Ostatnio tyle posypywarek pracowało na ulicach zarządzanych przez ZOM 9 lutego. W Warszawie przez całą dobę do dyspozycji jest do 301 pługów i pługoposypywarek. W razie potrzeby do akcji można skierować maksymalnie do 170 pługoposypywarek.