Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, we wtorek 1 listopada wyjadą dodatkowe 22 cmentarne linie autobusowe i 3 linie tramwajowe.

Jednocześnie ZTM zapowiada wzmocnienie częstotliwości kursowania linii regularnie pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się między cmentarzami.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców linie autobusowe cmentarne, a także wzmocnienia linii autobusowych rozpoczęliśmy już w ten weekend, a także w weekend 29 i 30 października. Także w poniedziałek, 31 października część linii cmentarnych będzie już na ulicach Warszawy kursowała" - powiedziała w poniedziałek dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.

Reklama

"Jak co roku zachęcamy, aby odstawić samochody indywidualne i odwiedzić stołeczne nekropolie przy wsparciu komunikacji miejskiej" - podkreśliła dyrektor ZTM.

1 listopada. Warszawa. Jak dojechać na cmentarze?

Kursy na liniach cmentarnych zaplanowano w dniach 29, 30 i 31 października oraz 2 listopada między godziną 9 a 17, natomiast 1 listopada między 7 a 19. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer już po zachodzie słońca, po odwiedzeniu rodzinnych grobów w innych rejonach Warszawy.

"1 listopada na ulice Warszawy wyjedzie blisko 1,4 tys. autobusów i w ruchu będzie 300 tramwajów" - zaznaczyła dyrektor Strzegowska.

Częściej 1 listopada kursować będzie metro, które w okresie największego zainteresowania przejazdami odjeżdżać będzie co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2.

Nad bezpieczeństwem i sprawnym przemieszczaniem się komunikacji miejskiej będzie czuwało blisko 120 pracowników nadzorujących i koordynujących przebieg linii a także 50 informatorów.

W porównaniu z 2021 r. w Święto Zmarłych na ulice wyjedzie około 100 autobusów mniej. O organizacji ruchu w dniach 29-31 października i 1 listopada mówił dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamás Dombi.

Podkreślił, że w te dni szczególny priorytet ma komunikacja miejska. "Organizację ruchu determinują dwie rzeczy. Kalendarz, który jest przewidywalny i pogoda, która jest nieprzewidywalna. W tym roku organizację ruchy wokół cmentarzy można podzielić na dwie części: organizację w weekend i poniedziałek przed świętami i w dniu 1 listopada" - powiedział Dombi. Zaznaczył, że w tym roku zdecydowali się na mniejszy zakaz zamknięć w ostatni październikowy weekend.

Wszystkich Świętych. Jakie zmiany przy cmentarzach?

W okolicy cmentarza Bródnowskiego, w weekend oraz poniedziałek, zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Św. Wincentego. Będą nią mogły jeździć tylko autobusy komunikacji miejskiej. Zamknięty zostanie fragment ulicy Kołowej i Gościeradowskiej. Analogicznie w okolicy Cmentarza Północnego - ulica Wólczyńska od ronda do ulicy Palisadowej będzie dostępna tylko do autobusów komunikacji miejskiej. "Nie będzie większych zmiana w rejonie Cmentarza Powązkowskiego w te dni poza wyłączeniem na potrzeby ruchu autobusowego parkingu przy Cmentarzu Wojskowym" - podkreślił Dombi.

We wtorek 1 listopada wszystkie ulice wokół cmentarza Bródnowskiego zostaną zamknięte dla pojazdów indywidualnych. Częściowo zostaną przeznaczone dla komunikacji miejskiej, a częściowo dla ruchu pieszych i dla handlu okolicznościowego. Dotyczy to ulic: Św. Wincentego, Odrowąża i Matki Teresy z Kalkuty.

W okolicy Cmentarza Północnego zamknięta będzie ulica Wólczyńska już na odcinku od Alei Reymonta aż do cmentarza, razem w fragmentem ulicy Wóycickiego. Będą to ulice przeznaczone tylko dla autobusów.

W okolicy Cmentarza Powązkowskiego ulica Powązkowska zostanie wyłączona z ruchu dla pojazdów indywidualnych. Z wyłączeniem krótkiego fragmentu nad torami, gdzie będzie można się przedostać z Żoliborza na tyły starego cmentarza Powązkowskiego. Wyłączona z ruchu zostanie też zachodnia jezdnia ulicy Okopowej, gdzie odbywać się będzie tylko ruch autobusowy.

"Oczywiście na zamkniętych ulicach zostanie dopuszczony ruch mieszkańców, by mogli dojechać do swoich posesji" - podkreślił Dombi.

Dodatkowe linie autobusowe w Warszawie

- W dniach 29-31 października będzie jeździło dodatkowych sześć autobusowych linii cmentarnych. To linie łączące Młociny z Cmentarzem Północnym - powiedział z kolei kierownik działu organizacji przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego Paweł Mutant.

- Dodatkowo linia C11 łącząca Powązki i Bródno z metrem Dworzec Gdański i linia C84 dojeżdżająca z placu Narutowicza pod bramę główną Cmentarza Północnego, jak również linia C13 łącząca Bródno, metro Dworzec Gdański, cmentarz Wawrzyszewski i metro Młociny oraz Cmentarz Północny - dodał.

Na tory wyjadą dwie tramwajowe linie cmentarne C1 i C4, które przejeżdżają obok Cmentarza Bródnowskiego od ulicy Odrowąża.

- Jeśli zaś chodzi o 1 listopada to wyjeżdżamy praktycznie maksymalną liczbą taboru. Na same linie cmentarne przewidujemy około 500 autobusów. W przypadku mniejszych cmentarzy zasilamy tam linie regularne, które jeżdżą na co dzień. Planujemy tam wzmocnienie 15 linii, 80 autobusami - zaznaczył.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki przypomniał, ze już w ubiegły weekend rozpoczęły się działania Straży Miejskiej na cmentarzach.

- 165 strażników patroluje rejony i w zasadzie same cmentarze. Robią to w godzinach wieczorowo-nocnych wykorzystując m.in. noktowizory - powiedział Domaradzki. - Te działania będą kontynuowane w najbliższy weekend oraz 1 i 2 listopada - dodał.

Zaznaczył, że w ramach corocznej akcji "Znicz" przy cmentarzach pojawi się 568 strażników, którzy będą też prowadzić patrole wspólne z policjantami ruchu drogowego, po to by nasycić ten obszar patrolami. Zaapelował do mieszkańców, aby nie jeździć "na pamięć". Przekazał, ze strażnicy będą też kontrolować stoiska handlowe.