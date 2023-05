Tragedia w Iławie. Nagła śmierć seniora na cmentarzu

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w Iławie. Wówczas 83-letni mężczyzna odwiedzał groby.

Iława. Tragiczna śmierć na cmentarzu

Jak poinformowała oficer prasowa policji w Iławie, w pewnym momencie 53-letni kierowca cofał iveco i potrącił mężczyznę, który zranił się w głowę. - Rana nie wyglądała groźnie, auto poruszało się z niewielką prędkością, pan upadł na drogę szutrową - przekazała Joanna Kwiatkowska.

Przytomny senior został odwieziony do szpitala. Wkrótce jednak zmarł. Jak podaje policja, kierowca auta był trzeźwy.

Wobec kierującego mężczyzny toczy się śledztwo. - Sądzono, że będzie to kolizja, ale po tragicznym finale postępowanie jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - poinformowała Kwiatkowska.

53-latkowi grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Mężczyzna wpadł do grobu własnej matki w Lublinie

Jak informowaliśmy na początku kwietnia, do wypadku na cmentarzu doszło także w Lublinie . Mężczyzna oparł się o betonową płytę, która pękła, a następnie wpadł on do grobu własnej matki o głębokości około pięciu metrów. Na miejsce wezwani zostali strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego.

- Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali mężczyznę z widocznym urazem nogi. Jeden ze strażaków wszedł do grobowca i go opatrzył. Następnie przy pomocy technik linowych 60-latka ewakuowano - podał w rozmowie z mediami Andrzej Szacoń, rzecznik prasowy KMPSP w Lublinie.



Cała akcja ratunkowa trwała blisko godzinę. Poszkodowany trafił do szpitala.