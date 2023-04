Lublin: Mężczyzna wpadł do grobu matki

Oparł się o betonową płytę, która pękła, a następnie wpadł do grobu... własnej matki. Taka historia przydarzyła się jednemu z mieszkańców Lublina. Trafił on do szpitala.

Zdjęcie Mężczyzna wpadł do grobu matki/zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL