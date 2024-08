"Zszokowani, przytłoczeni, poruszeni do głębi serca, informujemy z wielkim bólem i żalem, że w sobotę 17 sierpnia podczas rodzinnego urlopu zmarł nagle i niespodziewanie Daniel Zadworny - wójt gminy Dywity " - czytamy w komunikacie samorządu opublikowanym na Facebooku.

"Będzie nam go wszystkim brakować", "Ogromna strata, nadal trudno w to uwierzyć", "Człowiek o wielkim sercu, zawsze otwarty na potrzeby innych i gotowy do pomocy" - czytamy. Kondolencje przekazał także burmistrz pobliskiego Barczewa Grzegorz Matłoka. "Ogromny ból, szok i niedowierzanie. Strata, z którą nigdy się nie pogodzimy" - napisał.