"Znaczący" pakiet dla Ukrainy to nie wszystko. Media: Ogłoszą w Ramstein

Podczas czwartkowego spotkania w Ramstein Stany Zjednoczone mają ogłosić "znaczący" pakiet pomocy dla Ukrainy - informuje Associated Press. Byłyby to ostatnie środki przekazane przez administrację Joe Bidena przed zmianą władzy w USA. Spotkaniu grupy ma przewodniczyć po raz ostatni sekretarz obrony Lloyd Austin. Ma tam zostać określony również plan zdolności obronnych Kijowa do 2027 roku.