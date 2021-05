Duńscy producenci klocków wypuszczą na rynek zestaw klocków w tęczowych kolorach. To wyraz solidarności ze środowiskiem LGBTQ+. "Doceniamy każdego konstruktora LEGO" - napisała firma w mediach społecznościowych. Projektant i pomysłodawca zestawu jest przedstawicielem społeczności LGBTQ+.

Zdjęcie Zestaw "LEGO-Wszyscy są niesamowici" / Twitter/LEGO_Group / materiały prasowe

LEGO nazwało swój nowy projekt "Wszyscy są niesamowici". W zestawie znajdują się klocki i mikrofigurki w 11 kolorach, które tworzą tęczę. Kolory mają odzwierciedlać nie tylko różnorodność seksualną, ale również mnogość kolorów skóry. Żadna z figurek nie ma określonej płci. Mają one wyrażać indywidualność. Wyjątkiem jest fioletowy ludzik z peruką. Zdaniem projektanta Matthew Ashtona, cytowanego przez "The Guardian", ma to być "ukłon dla wszystkich drag queens".





"Każdy jest niesamowity"

- Kiedy dorastałem jako dziecko LGBTQ+ mówiono mi, czym powinienem się bawić, jak mam chodzić, jak mówić, w co powinienem się ubrać. Zawsze otrzymywałem wiadomość, że w jakiś sposób się myliłem - powiedział Ashton.



"Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy zaprezentować nasz nowy zestaw - LEGO Każdy jest niesamowity! Ponieważ doceniamy każdego konstruktora LEGO" - napisała firma na swoim profilu w mediach społecznościowych.



Producent zamieścił zdjęcia nowego produktu.



Zestaw ma trafić do sprzedaży 1 czerwca.