Matteo Salvini, był włoski wicepremier oraz obecny lider prawicowej Ligi, stanie przed sądem za przetrzymywanie migrantów na statku organizacji pozarządowej, którym nie pozwalał zejść na ląd. Do wydarzenia doszło dwa lata temu, gdy Salvini był szefem MSW Włoch.

Zdjęcie Matteo Salvini - zdjęcie archiwalne / BELGA DIRK WAEM / AFP

Sędzia z Palermo, Lorenzo Jannelli, decyzję o postawieniu senatora Salviniego przed sądem podjął w sobotę.

Sprawa dotyczy wydarzeń z sierpnia 2019 roku, gdy polityk był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Giuseppe Contego. Nie zgodził się na to, by hiszpański statek NGO Open Arms zawinął do portu na Lampedusie i by 147 uratowanych na morzu migrantów zeszło na ląd.

Przez wiele dni jednostka stała u wejścia do portu na wyspie, czekając na zgodę na wpłynięcie.

Salvini: Obrona ojczyzny to obowiązek

Salvini w kilku takich sprawach, które ma obecnie, powtarza, że zamykając porty dla statków z migrantami bronił granic Włoch i działał w interesie kraju.

- Obrona ojczyzny jest świętym obowiązkiem obywatela - powiedział Salvini, komentując decyzję sądu.



