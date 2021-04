Rząd Mario Draghiego postanowił, że od 26 kwietnia będą we Włoszech łagodzone restrykcje w związku z poprawą sytuacji epidemicznej. Premier zapowiedział przywrócenie żółtych stref, a w nich otwarcie restauracji, także wieczorem.

Zdjęcie Restauracja w Rzymie / AP/Associated Press / East News

Reklama

- Można patrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem i ufnością - oświadczył szef rządu.

Reklama

Zaznaczył, że rząd podejmuje to "uzasadnione ryzyko" z powodu poprawy sytuacji, choć nie jest ona jeszcze znaczna. Szef rządu podkreślił, że zdecydowano się na to przy założeniu, że nowe reguły będą "skrupulatnie przestrzegane", że noszone będą maseczki i będzie zachowywany dystans. - Chodzi o to, by ryzyko przekształciło się w szansę - dodał.

- Wszystkie szkoły będą otwarte w strefach żółtych i pomarańczowych - ogłosił Draghi. W strefach czerwonych kontynuowane będzie nauczanie w normalnym trybie w szkołach podstawowych i w pierwszej klasie gimnazjum.

Nastąpi częściowe otwarcie kraju; dozwolone będą od 26 kwietnia podróże między "żółtymi" regionami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ordynator oddziału covidowego w "Gościu Wydarzeń": Przed nami kilka ciężkich tygodni Polsat News