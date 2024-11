Zderzenie pociągów towarowych na Śląsku. Jedna osoba w szpitalu

Do zderzenia pociągów towarowych doszło w nocy w Kuźni Raciborskiej, w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Staszica. Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej o godz. 1:27.

Śląsk. Zderzenie pociągów towarowych w Kuźni Raciborskiej

Jeden z maszynistów został zabrany do szpitala na dalsze badania. Hospitalizacja drugiego mężczyzny nie była konieczna.

- W momencie zderzenia był on poza składem. To, że wagony jego składu były na przeciwnym torze zauważył na wskaźnikach, podobno spadło tam ciśnienie powietrza w składzie, więc poszedł to sprawdzić - dodał kpt. Musioł.