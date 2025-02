W związku z zabójstwem proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kłobucku, policja jeszcze tego samego dnia, gdy doszło do zbrodni, zatrzymała 52-letniego byłego policjanta. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty - rozboju oraz zabójstwa - i przyznał się do winy. Nie chciał jednak wyjaśnić, co skłoniło go do popełnienia makabrycznego czynu.