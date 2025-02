W niedzielę nad ranem w gdańskiej dzielnicy Brzeźno doszło do zabójstwa na ulicy z użyciem tłuczka do mięsa. Ofiara to 78-letni senior, który był w drodze na mszę. Policja rozpoczęła obławę. Wkrótce potem zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę.