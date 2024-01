Do śmiertelnego wypadku doszło w środę o godz. 17:20 na ulicy Legionów w Częstochowie (woj. śląskie), na wysokości ulicy Hallera.

Częstochowa. 80-latek zabił dwie kobiety na pasach

"Zebra" była nie tylko oznakowana, ale i oświetlona, lecz mimo to mężczyzna i tak nie ustąpił pierwszeństwa 33-latce i 45-latce . Życia kobiet nie dało się uratować mimo interwencji służb ratunkowych .

Do drugiego zdarzenia doszło mniej więcej półtorej godziny wcześniej na alei Wolności . 25-latek za kierownicą Fiata Ducato potrącił 81-letniego seniora, również przechodzącego przez pasy. P ieszy przeżył zdarzenie i trafił do szpitala.

Częstochowa. Dwa wypadki, policja apeluje

Śląska policja zaapelowała do kierowców, by uważali na drogach , zwłaszcza na przejściach dla pieszych. " W zimie szybko zapada zmrok. Często śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania, a panujące warunki utrudniają widoczność. Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i w zderzeniu z pędzącym samochodem prawie zawsze znajdzie się w tragicznym położeniu" - przekazała.

Funkcjonariusze skierowali też kilka słów do niezmotoryzowanych. "Pamiętajcie, że kierowcy mogą was nie widzieć lub nie zdążyć wyhamować. Zawsze kierujcie się zasadą ograniczonego zaufania i noście odblaski. Przed wejściem na jezdnię upewnijcie się, że wszyscy kierujący Was dostrzegli i możecie bezpiecznie pokonać drogę" - dodano.