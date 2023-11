We wtorek doszło do tragedii w kopalni Sobieski w Jaworznie. Sześcioosobowa brygada była wyznaczona do płukania rurociągu. W wyniku niekontrolowanego wypłynięcia wody nastąpiło jego rozerwanie. Nieoficjalnie w zdarzeniu zginęły cztery osoby. Tauron Wydobycie potwierdziło śmierć jednej i dodało, że z trzema osobami nie ma kontaktu.