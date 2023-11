We wtorek doszło do tragedii w kopalni Sobieski w Jaworznie. Sześcioosobowa brygada była wyznaczona do płukania rurociągu. W wyniku niekontrolowanego wypłynięcia wody nastąpiło jego rozerwanie, co doprowadziło do śmierci co najmniej czterech osób - ustalił reporter Polsat News. Jedna osoba jest w stanie ciężkim.