Szaleńcza jazda kierowcy bmw. Jest reakcja policji

W sieci pojawił się materiał, na którym kierowca bmw próbuje doprowadzić do kolizji, zajeżdżając drogę innemu uczestnikowi ruchu i wyhamowując niemal do zera. Z doniesień internautów wynika, że to nie pierwsze tego typu zachowanie pirata. Starszy asp. Olaf Burakiewicz z zespołu prasowego Śląskiej Policji przekazał Interii, że zdarzenie sprawdzi Wydział Ruchu Drogowego.