Policjant z Zawiercia zginął w wypadku. Był pod wpływem alkoholu

Oprac.: Jan Manicki WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjant z komendy w Zawierciu kilka dni temu zginął w wypadku drogowym. Mężczyzna wracał ze służby do domu. - Badania toksykologiczne wykazały, że funkcjonariusz miał we krwi ok. 2 promile alkoholu - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

