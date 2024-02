Kierowca wyprosił z autobusu matkę z dziećmi. Groził wezwaniem policji

W środę doszło do skandalicznej sytuacji w autobusie linii 297 na trasie z Piotrowic w stronę centrum Katowic. Jedna z pasażerek wsiadła do autobusu z podwójnym wózkiem, którym przewoziła dwoje dzieci. Z udostępnionych nagrań widać, że kobieta ustawiła wózek w taki sposób, że dzieci były ustawione twarzą w stronę szyby, czyli bokiem do kierunku jazdy.