- Wielokrotnie proponowano, sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News marszałek Szymon Hołownia. Dodał, że "zamachu stanu się ze mną nie zrobi".

Na te słowa błyskawicznie zareagowali politycy.

"Chcą zamydlić oczy wyssanymi z palca zarzutami, a jednocześnie planowali zamach stanu, o czym głośno mówi Marszałek Hołownia. Tu nie chodzi o to, by Trybunał Stanu wymierzył sprawiedliwość" - napisał były premier Mateusz Morawiecki w reakcji na słowa Hołowni.

"Ich cel jest jeden - sparaliżować KRRiT i uniemożliwić złożenie apelacji od decyzji przeciwko Republika TV i wPolscepl. Walka o Macieja Świrskiego to dziś walka o to, czy w Polsce będzie wolność słowa i wolne media" - dodał.

"Realne zagrożenie dla demokracji". Komentarze po słowach Hołowni w Polsat News

"Marszałek Szymon Hołownia powinien dla dobra państwa polskiego upublicznić jak najszybciej nazwiska wszystkich osób które namawiały go na zamach stanu. Jedyne oczyszczenie to TS dla polityków a dla prawników kk." - napisał doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki.

Do słów marszałka odniósł się także Jacek Sasin z PiS. "Marszałek Sejmu przyznaje publicznie, że proponowano mu zamach stanu. To nie są żarty - to realne zagrożenie dla demokracji" - napisał.

"Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że dziś Polska jest w rękach ludzi gotowych poświęcić Konstytucję dla własnej władzy?" - dodał Sasin.

Do słów marszałka Sejmu odniosła się również posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

"To jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli posiada Pan wiedzę o czynionych przygotowaniach do zamachu stanu na konstytucyjny porządek Państwa Polskiego, to Pańskim obowiązkiem, zarówno jako obywatela, ale tym bardziej jako organu, jest złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia tego czynu karalnego" - napisała.

"Jeżeli Pan tego nie zrobi, oznaczać to będzie, że albo jest to li tylko zagalopowana szarża retoryczna, albo jest to swoisty szantaż i zawoalowana groźba" - dodała.

Stwierdzenia marszałka skomentował także Tomasz Zimoch z Polski 2050. "Czy Szymon Hołownia powiadomił już właściwe organy? Żadna stacja telewizyjna takim organem nie jest! Jeśli tego nie zrobi(ł) to oznacza, że toczy jednak swoją grę. Koalicjo - wykończysz się sama" - napisał.

Była premier Beata Szydło napisała z kolei, że "wiedza o planowanym zamachu stanu nie jest sprawą do opisywania w pamiętnikach". "Kwestia nacisków na Pana musi zostać jak najszybciej w pełni ujawniona i wyjaśniona" - dodała.

Wrze po słowach marszałka. "Nie wypełniają przesłanek z kodeksu karnego"

Barbara Oliwiecka z Polski 2050 w programie "Debata Gozdyry" przypomniała, że w przestrzeni publicznej pojawiało się wiele scenariuszy dotyczących tego, jak podczas Zgromadzenia Narodowego ma zachować się Szymon Hołownia.

- To, co działo się, te rozmowy, nie wypełniają przesłanek z kodeksu karnego (...) Plan publikował m.in. prof. Zoll. Ludzie przychodzili do biura poselskiego, pisali do mnie "zróbcie wszystko, żeby nie doszło do zaprzysiężenia" - powiedziała Oliwiecka.

Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy także skomentowała słowa Szymona Hołowni.

- Jeżeli ktoś wie o tym, że inna osoba namawia nas do przestępstwa, to musimy zawiadomić o tym prokuraturę - powiedziała. Dodała, że ma nadzieję, że tak się stanie. - Ta sprawa jest zero jedynkowa - zaznaczyła polityk Lewicy.

W programie Gozdyry do stwierdzeń marszałka odniósł się także Andrzej Kosztowniak z PiS.

- To szokujące - powiedział. - Dowiedzieliśmy się, że był namawiany do największego w Polsce przestępstwa w stosunku do państwa: zamachu stanu. Powinien się najszybciej udać do prokuratury - dodał polityk.

