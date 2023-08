Zaginiona 11-latka z Sosnowca. Nowe fakty w sprawie zatrzymanego mężczyzny

Dziewczynka ostatecznie została odnaleziona w woj. zachodniopomorskim , a obecnie przebywa w szpitalu w Koszalinie - podał Polsat News. W związku ze sprawą zniknięcia dziewczynki policjanci zatrzymali jedną osobę. Jak ustaliła Interia, w źródłach związanych ze śledztwem, to mężczyzna, który w przeszłości był karany za przestępstwa seksualne.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 11-letnia Wiktoria nie została przez mężczyznę skrzywdzona, ale to mają potwierdzić jeszcze dokładne badania.

Policja: Nie podajemy okoliczności zaginięcia 11-letniej Wiktorii

- Policjanci skupiali się na przeczesywaniu terenu w miejscu, gdzie dziewczynka widziana była po raz ostatni. Docierali do osób, do świadków, z którymi jako ostatnimi miała kontakt - opisała na konferencji prasowej Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak dodała, funkcjonariusze starali się również dotrzeć do zapisu nagrań z monitoringu.