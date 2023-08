- Policjanci skupiali się na przeczesywaniu terenu w miejscu, gdzie dziewczynka widziana była po raz ostatni. Docierali do osób, do świadków, z którymi jako ostatnimi miała kontakt - opisała na konferencji prasowej rzeczniczka Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak dodała, funkcjonariusze starali się również dotrzeć do zapisu nagrań z monitoringu.