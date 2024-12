Święto Świętej Rodziny wypada w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu i ma przypominać o tym, że rodzina powinna być jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego chrześcijanina. W centrum tego święta stoją Jezus, Maryja i Józef - Święta Rodzina, której przykład staje się inspiracją dla wiernych na całym świecie. Święto Świętej Rodziny to głęboka okazja do zastanowienia się nad znaczeniem miłości, jedności i wiary w codziennym życiu rodzinnym. Reklama

Święto Świętej Rodziny - skąd taka tradycja?

Święto Świętej Rodziny zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w XVII wieku, a oficjalnie ustanowione zostało przez papieża Leona XIII. Celem tego święta było przypomnienie wiernym ideału życia rodzinnego, w którym miłość i wzajemne wsparcie są fundamentem relacji.

Papież Jan Paweł II również przywiązywał wielką wagę do roli rodziny, nazywając ją "kościołem domowym". W swoich licznych wystąpieniach podkreślał, że Święta Rodzina z Nazaretu jest wzorem do naśladowania dla każdej chrześcijańskiej rodziny.

Zwyczaje i tradycje

W wielu parafiach podczas Święta Świętej Rodziny organizowane są specjalne błogosławieństwa dla rodzin, które stają się symbolicznym odnowieniem ich więzi z Bogiem. Często jest to także czas podkreślenia roli dzieci i seniorów jako integralnych członków wspólnoty rodzinnej.

W niektórych regionach w Polsce praktykowane są uroczyste obiady rodzinne, na których dziękuje się za wspólne życie i modli się o dalsze błogosławieństwo.

W 2018 r. Episkopat zaproponował, by Święto Świętej Rodziny stało się okazją do modlitwy w intencji świętości małżeństw i rodzin, ale także do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. I tak właśnie w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu małżonkowie podają sobie prawe dłonie i składają sobie przysięgę. Warto jednak podkreślić, że nie jest to składanie nowej przysięgi, ale odnowienie tej, którą złożyli sobie podczas sakramentu małżeństwa.

Odnowienie przyrzeczeń najczęściej odbywa się po homilii. Co ważne, jest ono dobrowolne, zatem nie wszyscy małżonkowie muszą wziąć w nim udział. Niemniej Kościół zachęca, by tego dnia mąż i żona wypowiedzieli do siebie te słowa, które wypowiadali w czasie udzielania sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa.

29 grudnia. Czy w Święto Świętej Rodziny trzeba iść do kościoła?

Święto Świętej Rodziny teoretycznie nie należy oficjalnie do świąt nakazanych. Jednak obchodzi się je zawsze w niedzielę po Bożym Narodzeniu, a każda niedziela jest świętem nakazanym. Zatem tak, w Święto Świętej Rodziny trzeba iść do kościoła, by nie mieć grzechu ciężkiego.

W 2024 roku święto wypada w niedzielę 29 grudnia.

-----

