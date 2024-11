Benedykt, Jan, Izaak, Mateusz i Krystyn - właśnie takie imiona nosili mężczyźni, których dzisiaj uznajemy za pierwszych polskich męczenników . Co ciekawe, pochodzenia polskiego byli Izaak, Mateusz i Krystyn. Dwaj pozostali to prawdopodobnie włoscy benedyktyni.

Życie i męczeństwo tych mężczyzn stanowią ważny element chrześcijańskiej historii Polski , a obchodzone 13 listopada święto to okazja do poznania ich historii.

13 listopada Kościół obchodzi ważne święto

Pierwsi polscy męczennicy

Bracia ponieśli śmierć w 1003 roku w wyniku napadu, którego motywy do dzisiaj nie są do końca znane. Pierwszy od ciosu mieczem z rąk przestępców zginął Jan, tuż po nim Benedykt. W następnej kolejności mordercy napadli Izaaka, później Mateusza, a na samym końcu Krystyna.

Wraz z szóstym zakonnikiem pustelni, Barnabą, udał się on do Rzymu, relacjonując papieżowi to, co się wydarzyło. Dzięki tej interwencji, bracia szybko zaliczeni zostali w poczet świętych męczenników Kościoła, a ich kult został zatwierdzony.