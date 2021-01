Prezydent Andrzej Duda pogratulował nowemu prezydentowi USA. Swoje życzenia dla Joe Bidena przekazał na Twitterze.

Zdjęcie Andrzej Duda /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

"Moje najszczersze gratulacje dla Joe Bidena, który został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych! Liczę na bliską energię z Panem, Panie Prezydencie, w zakresie rozwijania wzmacniania Polsko-Amerykańskiego Partnerstwa Strategicznego. Boże błogosław Polskę i Boże błogosław Amerykę!" - napisał prezydent Andrzej Duda.



Reklama

Demokrata Joe Biden został w środę przed Kapitolem zaprzysiężony na 46. prezydenta USA. 78-latek jest następcą republikanina Donalda Trumpa. W przemówieniu inauguracyjnym wzywał do narodowej jedności i mówił o "triumfie idei demokracji".

Po złożeniu przysięgi Biden powiedział, że "świętujemy dzisiaj triumf nie kandydata, a idei, jaką jest demokracja". "Wola ludu została wysłuchana; wiemy, że demokracja jest cenna i delikatna i teraz wygrała; to jest dzień Ameryki, dzień demokracji" - zwracał się do gości, w tym kongresmenów, byłych prezydentów oraz byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a.

W ocenie nowego prezydenta "Ameryka została ponownie przetestowana i stanęła na wysokości zadania".

Demokrata wzywał do narodowej jedności i zażegnania gorących politycznych sporów, zapewniając że poświęci temu "całą duszę". "Mamy wiele do zrobienia, wiele do naprawienia, wiele do uleczenia, wiele do zbudowania i wiele do zyskania. Potrzeba nam jedności" - stwierdził.

Joe Biden i Kamala Harris. Moment zaprzysiężenia 1 / 7 Podczas ceremonii Joe Biden trzymał dłoń na ponadstuletniej, rodzinnej Biblii. Egzemplarz ten jest w rodzinie prezydenta od 1893 roku. Biblię podtrzymywała jego żona Jill. Źródło: AFP Autor: ANDREW HARNIK / POOL udostępnij

78-latek jest następcą republikanina Donalda Trumpa. Jest drugim katolikiem i najstarszą osobą w historii, która obejmuje najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych. Prezydentura jest dla Bidena zwieńczeniem blisko pół wieku w polityce.

Jego zastępczynią jest Kamala Harris, pierwsza kobieta i osoba o pochodzeniu afroamerykańskim na tym stanowisku.