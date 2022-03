Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 15:30 w miejscowości Ustjanowa Dolna w województwie podkarpackim. Wykoleił się pociąg specjalny Polregio na trasie Krościenko - Zagórz - Tarnów, na pokładzie którego jechało 240 uchodźców z Ukrainy.

Skład ten był pierwszym pociągiem ewakuacyjnym z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Krościenku. Aby prowadzić takie przejazdy, kolejarze z PKP PLK w ciągu kilku dni udrażniali odcinek linii nr 108 za Uhercami Mineralnymi. Nie był on użytkowany od 12 lat i to właśnie tam doszło do wykolejenia.

Podkarpacie. Wykoleił się pociąg ewakuacyjny. Nie ma rannych

- Pociąg jechał bardzo wolno i wypadł z szyn. Pasażerowie są przesadzani do autobusów. Nikomu nic się nie stało - zapewniła Interię Aleksandra Baldys, rzeczniczka Polregio.

Poza torami znalazły się pierwszy oraz drugi wózek pociągu. Ustalane są przyczyny zdarzenia. Jak dodała Aleksandra Baldys, ruch na odcinku Krościenko - Zagórz jest utrudniony. Tam linia jest jednotorowa.

Po uchodźców, poza autobusami, wysłano pociąg zastępczy z bazy w Zagórzu.