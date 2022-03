Wśród powodów wydania takiego zalecenia resort dyplomacji wymienia m.in. wojnę w Ukrainie, potencjalne nękanie obywateli USA przez przedstawicieli rosyjskich struktur bezpieczeństwa, ograniczoną liczbę połączeń lotniczych i arbitralne stosowanie lokalnego prawa.

Podobne ostrzeżenie Departament Stanu USA wydał już pięć dni temu, lecz wówczas zalecano rozważenie opuszczenia Rosji. Sobotni komunikat mówi, że Amerykanie "powinni natychmiast opuścić Rosję".

Rosjanie zatrzymali na lotnisku Brittney Griner

Choć nie podano konkretnego powodu rekomendacji, to w sobotę dziennik "New York Times" podał, że na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo rosyjskie służby zatrzymały amerykańską gwiazdę kobiecej koszykówki Brittney Griner. Oficjalnie podanym powodem zatrzymania było znalezienie wkładów do e-papierosów zawierających olejek haszyszowy. Według "NYT" do przeszukania bagażu koszykarki doszło jeszcze w lutym.

